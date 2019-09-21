Молдавия попросила США провести мониторинг утилизации боеприпасов в Приднестровье

Премьер-министр Молдавии Майя Санду попросила США принять участие в мониторинге утилизации боеприпасов близ села Колбасна, находящегося на территории непризнанного Приднестровья. Речь идет о порядка 20 тыс. т боеприпасов, оставшихся там после распада СССР и не подлежащих транспортировке. Охраняют их военнослужащие Оперативной группы российских войск. С предложением провести утилизацию ранее выступило Минобороны России.

О своей просьба молдавский премьер рассказала на пресс-конференции по итогам поездки в Вашингтон. Во время визита она, в частности, провела переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом. «Напомнила об инициативе, предложенной Российской Федерацией, по утилизации боеприпасов на складах в Колбасне. Попросила США участвовать в мониторинге этого процесса, если будет достигнута соответствующая договоренность между Молдавией и Россией»,— сообщила госпожа Санду (цитата по ТАСС).

Утилизацию боеприпасов обсуждали президент Молдавии Игорь Додон и глава российского Минобороны Сергей Шойгу на встрече в августе. Российская сторона предложила начать процесс утилизации, и заявила о готовности предоставить для этого необходимое оборудование. Москва еще на саммите в ОБСЕ в 1999 году взяла на себя обязательства вывезти все, что подлежит транспортировке, и уничтожить нетранспортабельные боеприпасы до 2002 года.

Подробнее о развитии ситуации — в публикации “Ъ” «Россия даст бой своим боеприпасам».