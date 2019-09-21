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МИД Ирана назвал неудачной санкционную политику США

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави прокомментировал введенные США накануне санкции против трех финансовых структур страны, включая иранский Центробанк. Как заявил господин Мусави, проводимая Вашингтоном санкционная политика потерпела неудачу.

Представитель МИДа уверен, что в объявленных санкциях нет ничего нового. «Это старые санкции в новом виде»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»). Как считает Аббас Мусави, американцы больше не являются единственной экономической сверхдержавой мира.

Введенные США санкции стали ответом на недавнее нападение на нефтяные объекты Саудовской Аравии, в организации которого Вашингтон и Эр-Рияд подозревают Тегеран. В администрации США также не исключают военный сценарий противостояния Тегерану.

Подробности — в публикации “Ъ” «Тегеран оставляют без средств к существованию».

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