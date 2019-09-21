Гран-при фестиваля «Послание к человеку» получил фильм «Полуночная помощь»

В Санкт-Петербурге огласили победителей XXIX кинофестиваля документальных, короткометражных игровых и анимационных фильмов «Послание к человеку». Гран-при «Золотой кентавр», а также награду в $3 тыс. за лучший фильм получила картина «Полуночная помощь» американскного режиссера Люка Лоренцена, сообщает пресс-служба фестиваля.

Приз «Кентавр» и $1 тыс. за лучший полнометражный документальный фильм получил «Полуночный путешественник» режиссера Хассана Фазили. Награды за лучший короткометражный документальный фильм удостоилась картина «Заперты в городе тысячи гор» Давида Вербэка. Приз за лучший короткометражный игровой фильм вручили картине «Мария де Лос Эстерос» Эухенио Гомеса Борреро. Лучшим анимационным фильмом признали «Кошачьи дни» Джона Фрики. Приз за лучший дебют получил фильм «Страна меда» режиссеров Любомира Стефанова и Тамары Котевски. Лучшим экспериментальным фильмом назвали «Морфологию сна» Малены Шлам.

Приз «Кентавр» и 50 тыс. руб. за лучший фильм Национального конкурса получил фильм «Хозяин Оленей» Ксении Елян. Приз жюри и 30 тыс. руб. вручили фильму «Не за горами» режиссера Алексея Евстигнеева.

Приз «За свободный полет художественной фантазии, обогативший российское и мировое киноискусство» получил российский режиссер-мультипликатор и сценарист Андрей Хржановский.

Кинофестиваль проходил в Петербурге с 14 по 21 сентября. В его конкурсные программы в этом году вошли 70 фильмов, в том числе восемь мировых премьер, три международные и более 30 российских. Президентом кинофорума является режиссер Алексей Учитель.

Подробнее о 12-ти фильмах фестиваля «Послание к человеку» читайте в материале журнала Weekend.