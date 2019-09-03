Стал известен состав жюри кинофестиваля «Послание к человеку»

В 2019 году на XXIX кинофестивале «Послание к человеку» в Петербурге будут работать жюри международного, национального и экспериментального конкурсов, жюри Фипресси, а также студенческое жюри. Представленные на кинофоруме фильмы поборются за Гран-при и восемь регламентных номинаций.

Как сообщили в оргкомитете фестиваля, председателем международного жюри «Послания к человеку» в этом году станет голландская актриса, лауреат ряда национальных и международных наград Йоханна тер Стехе. Вместе с ней оценивать конкурс будут исполнительный продюсер различных кинокомпаний Лос-Анджелеса, член «Объединенного агентства талантов» (UTA) Ричард Робинсон, участница основного конкурса Каннского кинофестиваля, режиссер документального и игрового кино Пирьо Хонкасало (Финляндия), режиссер-аниматор, обладательница «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля и Гран-при международного кинофестиваля в Кракове Изабела Плучинска (Польша), а также лауреат премии для молодых сценаристов BAFTA Rocliffe New Writing Роланд Уолтерс (Великобритания).

Напомним, что XXIX кинофестиваль документальных, короткометражных игровых и анимационных фильмов «Послание к человеку» пройдет в Петербурге с 14 по 21 сентября. В его конкурсные программы в этом году вошли 70 фильмов, в том числе восемь мировых премьер, три международные и более 30 российских. Президентом кинофорума является известный режиссер Алексей Учитель.