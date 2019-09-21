Минтранс допустил разрыв договора об управлении железными дорогами Армении

Госкомпания «Российские железные дороги» (РЖД) может расторгнуть договор об управлении железнодорожной сетью Армении. Как утверждает российская сторона, Ереван блокирует работу «дочки» РЖД (ЗАО «Южно-Кавказские железные дороги», ЮКЖД). В Армении заявили, что ведут переговоры с властями РФ.

В августе 2018 года армянский комитет по госдоходам провел обыски в ЮКЖД и обвинил компанию в налоговых нарушениях. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью “Ъ” сказал, что в «дочке» РЖД обнаружили злоупотребления на $60 млн, было возбуждено уголовное дело по подозрению в неуплате налогов.

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Российская сторона все обвинения отвергает. Как заявил RTVI замглавы Минтранса РФ Владимир Токарев, «Армения создала ситуацию, при которой ЮКЖД не может нормально работать». «Изъяты все документы за 10 лет, предъявлены бездоказательные обвинения и не дано никаких гарантий. Наши аргументы о том, что ранее проверки не выявили нарушений, и доводы о выполнении условий концессии игнорируются»,— утверждает замминистра.

Господин Токарев также отметил, что РЖД начала «серьезную проработку вопроса» о досрочном расторжении договора с Арменией. Эту информацию подтвердили и в Минтрансе. «Прорабатываются все варианты, в том числе и тот, о котором сказал замминистра»,— сказал «Интерфаксу» представитель ведомства.

Пресс-секретарь министерства территориального управления и инфраструктуры Армении Армине Мурадян заявила «РИА Новости», что Армения ведет с Россией переговоры по ситуации с ЮКЖД. «Переговоры по выполнению предусмотренных договором (о концессионном управлении.— “Ъ”) обязательств продолжаются»,— уточнила она.

О развитии отношений России и Армении читайте в публикации “Ъ”.