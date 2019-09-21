Для опроса по храму Святой Екатерины изготовят более 700 тыс. бюллетеней

Для проведения опроса по выбору места для строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге изготовят более 700 тыс. бюллетеней. «Бюллетени для опроса будут изготавливать по аналогии с выборами - не менее 70% от общего числа избирателей. Они будут защищены оттиском печати избирательной комиссии Екатеринбурга»,— сообщил ТАСС глава городского избиркома Вадим Антошин. По его словам, стоимость опроса оценивается в 6 млн руб., в том числе 1 млн руб. на изготовление бюллетеней.

В пятницу, 20 сентября, на заседании рабочей группы по организации опроса руководитель аппарата мэрии Илья Захаров уточнил, что опрос будет признан состоявшимся при явке не менее 1% от общего количества избирателей — более 10,8 тыс. человек.

Проект проведения опроса 13 октября будет рассмотрен на заседании гордумы 24 сентября. Процедуру будет проводить избирательная комиссия Екатеринбурга. В опрос включат две территории: место бывшего приборостроительного завода на Горького, 17 и участок за Макаровским мостом. Изначально храм планировалось построить в сквере у театра драмы. Однако после массовых протестов епархия РПЦ и застройщик (УГМК и РМК) отказались от этой идеи.

Подробнее о выборе площадок для строительства храма — в материале “Ъ-Урал”

Анастасия Реутова