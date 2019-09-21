«Нафтогаз» рассчитал стоимость транзита российского газа на пять лет

«Нафтогаз» рассчитал тарифы на транзит российского газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины с привязкой к объему бронирования мощности на ближайшие пять лет. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе компании, в 2020-2024 годы при бронировании 60 млрд куб. м мощностей украинской ГТС тариф составит $3,21 за 1 тыс. куб. м на 100 км. При бронировании 90 млрд куб. м цена транзита будет составлять $2,56 за 1 тыс. куб. м на 100 км. В «Нафтогазе» уточнили, что в 2019 году транзит российского газа обойдется в $2,61 за 1 тыс. куб. м на 100 км.

Действующее соглашение с «Нафтогазом» на поставки и транзит российского сырья через Украину истекает в конце 2019 года. 19 сентября Россия, Украина и ЕС провели консультации в Брюсселе, на которых стороны решили, что будущий транзит газа с 2020 года может быть организован по европейскому праву, если Киев успеет имплементировать его положения к 1 декабря.

Подробности — в публикации “Ъ” «"Газпром" принял Украину в Европу».