Чубайс: вопрос эмиграции каждый решает для себя сам

Вопрос эмиграции является сложным для каждого ученого и квалифицированного специалиста, полагает председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс. Так чиновник ответил на вопрос газеты «Ведомости» о влиянии московских протестов на утечку кадров из России.

«Это вообще очень интимный вопрос, и на него каждый сам отвечает, никакие советы тут не срабатывают. У нашей страны тяжелая история»,— сказал господин Чубайс на лекции о значении инновационной экономики для России, прошедшей в Московском физико-техническом институте (МФТИ).

Также Анатолий Чубайс рассказал, что мог бы сам уехать в другую страну. «Я был бы отличным преподавателем в Гарварде, но я здесь, с вами. Каждый решает для себя», — сказал он.

Подтверждая свои слова, глава «Роснано» напомнил об истории советских экономиста Николая Кондратьева и социолога Питирима Сорокина. В начале 1920-х годов Николай Кондратьев уговаривал своего друга Питирима Сорокина не покидать страну.

«Как мы знаем, в итоге Сорокин стал основоположником новой науки социологии. Как мы знаем, судьба Николая Кондратьева сложилась иначе — расстрелян государством российским. Это реалии, в которых мы находимся, у нас тяжелая наследственность в этом вопросе»,— добавил он.

Николай Кондратьев в 1920-е годы создал теорию «больших циклов конъюнктуры», а в 1930 году был арестован по «делу Трудовой крестьянской партии». Несколько лет провел в тюрьме, в 1938 году был расстрелян. Питирим Сорокин в 1922 году был выслан из Советской России, подписав документ о невозвращении в Россию под страхом применения к нему высшей меры наказания. В 1931–1959 годах он работал в Гарвардском университете, получил американское гражданство. В 1968 году умер в американском штате Массачусетс.

Согласно опросу «Левада-центра», проведенному в начале этого года, 41% россиян в возрасте от 18 до 24 лет готовы эмигрировать из России. При этом общий процент желающих уехать из России меньше: только пятая часть (17%) респондентов заявили о желании покинуть страну. В Кремле, комментируя данные опроса, назвали «не таким высоким показателем» процент российской молодежи, желающей переехать за границу.

О том, что влияет на желание молодежи уехать из России, читайте в материале “Ъ FM” «Молодежь потянуло на эмиграцию».