«Хотите, чтобы дети научились сотрудничать и решать проблемы? Тогда игра необходима» Президент Lego Education рассказал “Ъ” о том, почему важно учить детей рисковать

18 сентября руководство пермской школы №16 и образовательное подразделение компании Lego заключили соглашение о сотрудничестве и присвоении школе статуса флагманской школы компании. В сотрудничестве с инженерной школой компания будет способствовать обучению школьников современным технологиям. Корреспондент “Ъ” Ксения Миронова встретилась с президентом образовательного подразделения Lego Education Эсбеном Старком, чтобы поговорить о совмещении цифрового и прикладного обучения, роли академических знаний в образовательном процессе и влиянии игрушек на общество.

— Многие дети, в том числе дошкольного возраста, сейчас не расстаются с планшетами. Даже Lego в дополнение к наборам теперь выпускает приложение, способное «оживить» сложенную из кубиков фигуру. Очевидно, цифровые технологии будут с каждым годом играть все более важную роль. Какой тип игры сегодня полезнее именно для развития ребенка — компьютерная или прикладная?

— Я верю в необходимость практических занятий и «работу собственными руками». Исследования показывают, что и родители, и школьники, и учителя считают, что, когда ребенок работает рукам, проверяет что-то на практике, он лучше понимает и запоминает теорию. Есть китайская поговорка: «Скажи мне, и я забуду, покажи мне, и я вспомню, но дай мне попытаться, и я пойму».

— Но использование технологий для вовлечения детей в процесс обучения — это скорее положительная тенденция?

— При занятии в классе, например, необходимы такие решения, которые научат детей что-то создавать, научат решению проблем и эффективному поиску решений. Не могу сказать, что будет лучше, если эти продукты будут исключительно физическими, например развивающие игрушки или, напротив, исключительно цифровыми.

Нужно давать детям возможность сочетать физическую активность и творчество через «собирание кубиков» руками с творчеством в цифровых технологиях, когда ребенку помогают написать простую программу, и он видит, как созданные им объекты оживают в виртуальной реальности.

— Но, чтобы научиться писать даже простые программы, ребенок должен сначала изучить и более фундаментальные, «скучные» для него вещи.

— Я вот не могу сказать, что традиционный академический подход важен и серьезен, а игра — нет. Все зависит от результата, который вы хотите получить.

Хотите, чтобы дети научились сотрудничать, решать проблемы, творческому подходу, хотите, чтобы они стали уверенными в себе и использовали свои знания? Тогда игра необходима.

Сегодня очень важно научить детей быть уверенными в себе даже в меняющейся обстановке. Тогда в будущем они смогут идти на риск, будут знать, что они могут потерпеть неудачу на пути к успеху, но не будут панически бояться этого.

Это не значит, что классическое понимание изучения языков или математики или физики теряет значимость — это важные инструменты. Просто именно при симбиозе подхода в обучении достигается желаемый максимальный результат. Возьмем то же программирование. Каждый может выучить коды, но только в комбинации с внепредметными навыками можно научиться изобретать и решать конкретные задачи. Поэтому, на мой взгляд, важность вопроса не в том, что сегодня значимее или правильнее, а в том, как сочетать все необходимые образовательные подходы.

— Какие навыки помимо уверенности в себе важно сегодня прививать детям?

— Я уверен, что есть навыки и умения, востребованные всегда, и в будущем тоже. Возможно, их роль станет еще более важной. Креативность, способность решать проблемы, критическое мышление, сотрудничество и работа в команде. Для меня как человека, отвечающего за бизнес, очень важно, чтобы сотрудник, которого мы нанимаем, не боялся рисковать. Я хочу, чтобы он в своей работе старался сделать как можно больше правильных шагов, чтобы преуспеть, а не как можно меньше, чтобы не ошибиться.

Изначально подразумевается, что сотрудник должен обладать уверенностью в себе и другими упомянутыми выше навыками. Следующим фактором уже будет то, насколько хорошо человек знаком с востребованными все больше технологичными навыками, например кодирование, которое становится все более и более важными.

Даже если вы не собираетесь стать программистом, сегодня это уже часть нашей реальности.

Навыки, на которых я делаю акцент, определят наш дифференцированный подход и в работе со школьниками, и при найме персонала. Как руководитель я считаю очень важным обращать внимание на эти ключевые внепредметные навыки как базовые, а не выбирать кандидатов по принципу разницы в баллах по математике или иностранным языкам.

— Вы назвали себя человеком, отвечающим за бизнес. Игрушки, даже развивающие,— это на самом деле тоже бизнес. Многие компании сейчас стараются ответить на изменения в обществе: выпускаются куклы с максимально разнообразными типами внешности, освещаются различные проблемы. Это компании стараются соответствовать, общество меняет их ориентиры или они и сами стараются положительно влиять на общество?

— Компании своим продуктом действительно оказывают влияние на развитие базовых навыков у детей, на формирование их интересов. Я бы хотел, чтобы наши решения подходили всем: и мальчикам, и девочкам, детям с различным уровнем базовых знаний и навыков. Если компании хотят в будущем получать ответственных сотрудников, они должны строить обучение и игру, которую они предлагают детям и родителям, вокруг решения конкретных актуальных проблем, таких как доступность чистой воды для населения, отходы и переработка и ресурсосбережение. Через привлечение детей уже сейчас к работе с подобными кейсами мы воспитываем ответственных граждан.