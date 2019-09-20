В Ленобласти начинается отопительный сезон

На территории Ленинградской области стартует отопительный сезон. В настоящий момент в городах и районах к теплоснабжению подключены социальные объекты (больницы, школы, детские сады и поликлиники). В ближайшие дни теплоэнергетики региона приступают к протапливанию жилого фонда. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

При этом официально отопительный сезон уже стартовал в Выборгском и Лодейнопольском районах. С 23 сентября по постоянной схеме запустят котельные в муниципалитетах Сланцевского района, с 25 сентября — в Сосновом Бору, до 27 сентября — в Приозерском районе.

О постепенном подключении к теплу жилых домов также сообщили в администрациях Тихвинского, Сланцевского и Всеволожского районов. Немного позже остальных (с 21 сентября) периодическое протапливание начнется в Бокситогорском районе Ленобласти.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге отопительный сезон официально стартует во вторник, 24 сентября. Периодическое протапливание в городе ведется с 16 сентября.