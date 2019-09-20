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Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Отопительный сезон в Петербурге официально начнется 24 сентября

В следующий вторник, 24 сентября, в Петербурге официально начнется отопительный сезон. Все теплоснабжающие организации перейдут к регулярному отоплению всех городских зданий. Об этом сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

В Смольном уточнили, что решение о начале отопсезона принято в связи с установившейся низкой температурой воздуха, а также по метеорологическим прогнозом погоды, которые свидетельствуют о планомерном похолодании.

Напомним, что периодическое протапливание в Петербурге началось с 16 сентября. В настоящий момент тепло уже дали в 96% социальных учреждений и в 64% жилых домов.

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