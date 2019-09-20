«Эксперт РА» присвоило планируемым облигациям группы ЛСР рейтинг «ruA(EXP)»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило планируемым 5-летним облигациям ПАО «Группа ЛСР» объемом не менее 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне «ruA(EXP)». По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента ПАО «Группа ЛСР» (ruA, стаб.) и облигациями серии 001Р-04. Об этом сообщается на официальном сайте агентства.

Отметим, что собирать заявки на данные облигации сроком на пять лет компания планирует в конце сентября.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что банк «Санкт-Петербург» выделит группе ЛСР кредиты в размере до 16 млрд рублей.