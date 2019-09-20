Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку схода вагонов в Нижнем Новгороде

Приволжская транспортная прокуратура проводит проверку после схода двух вагонов товарного поезда в районе здания кинотеатра Москва на Московском шоссе 19 сентября. Как сообщает ведомство, происшествие случилось на участке железнодорожного пути необщего пользования, находящегося в собственности ООО «Горьковская железнодорожная логистическая компания».

Напомним, из-за инцидента были перекрыты три полосы Московского шоссе. Позже вагоны переместили в сторону завода «Октябрь». Пострадавших нет, розлива топлива не произошло.

Анастасия Еремина