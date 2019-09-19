Два грузовых вагона сошли с рельсов у кинотеатра «Москва» в Нижнем Новгороде

Фото: Николай Трофимов, сообщество "Нижний Новгород"

В Нижнем Новгороде два вагона грузового поезда сошли с рельсов на Московском шоссе в районе кинотеатра «Москва» около 15:10 19 сентября, сообщили “Ъ-Приволжье” в региональном ГУ МЧС. Пострадавших нет, розлива топлива не было. Что именно находилось в вагонах, не известно. Всего в составе поезда четыре вагона.

Сразу после происшествия было перекрыто дорожное движение на трех полосах: на одной по направлению в Москву и на двух по направлению в Нижний Новгород. Сейчас движение восстановлено, вагоны перегнали в сторону завода «Октябрь», чтобы они не мешали дорожному движению.

Анастасия Еремина