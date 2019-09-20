Суд арестовал двух адвокатов по подозрению в мошенничестве на 2 млн рублей

Московский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух адвокатов адвокатских палат Петербурга и Ленобласти Виктора Григорьева и Антона Кузнецова, подозреваемых по ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество). В СИЗО оба фигуранта дела пробудут как минимум до 17 ноября, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Напомним, адвокаты были задержаны сотрудниками ФСБ в момент получения муляжа денежных средств. По версии следствия, подозреваемые требовали незаконное вознаграждение с гражданина в размере 2 млн рублей, взамен обещая ему помощь в деле о проведении в отношении него проверки со стороны ФСБ по административному делу в одном из районных судов Петербурга.

Отметим, что Кузнецов состоит в адвокатской палате Санкт-Петербурга, его статус на данный момент не приостановлен, как и статус Григорьева, состоящего в палате Ленобласти. Оба работают в собственных адвокатских кабинетах.