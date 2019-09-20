Валютной выручке подыскивают законодательные рамки

Правительство не может договориться об отмене уголовного наказания для бизнесменов за нерепатриацию валютной выручки. Сделать это еще полгода назад поручил премьер-министр Дмитрий Медведев. Как пишет газета «Ведомости», Минфин предлагает отменить две статьи Уголовного кодекса — за невозврат выручки в Россию и за перевод денег за рубеж по подложным документам. Против выступают силовики и Центробанк. В итоге принимать решение придется Владимиру Путину.

Одну из статей могут убрать, а другую оставить, считает управляющий партнер адвокатского бюро DS Law Олег Понамарев: «На самом деле эта статья может быть отменена, потому что у инспекций ФНС и у Центрального банка есть все возможности для того, чтобы следить за перемещением валютных средств, а налоговые органы стран сотрудничают между собой и могут собирать эти данные. Безусловно, проблемы в международном обмене такой информацией есть. Например, с Великобританией, с другими юрисдикциями, но за все операции в любом случае компании отчитываются, и инспекции могут быстрее администрировать непоступление средств, эффективность транзакций. С точки зрения уплаты налогов, администрирование ушло очень далеко.

ЦБ может отправлять запросы и в рамках межбанковского обмена, видеть те или иные транзакции. А вот по фиктивному выводу средств статья 193.1 позволяет расследовать уголовные дела, связанные с тем, что изначально никакой деловой цели не было. Компания просто вывела определенный объем денежных средств за границу для того, чтобы провести какие-то расчеты или скрыть эти средства от уплаты налогов. Правоохранители бьются именно за статью, которая предусматривает документацию при выводе средств за границу — это, как правило, касается технических компаний, липовых контрактов. Огромные массив денежных средств выходит из России, и он плохо закрывается документами. Банки не всегда оперативно реагируют на это.

Мне кажется, что статью, которая связана с фиктивными операциями, сохранят.

Правоохранительный блок все равно должен остаться с каким-то инструментарием, который вписан в кодекс, чтобы вести такие расследования. Поэтому, возможно, одну статью декриминализируют, а вторую оставят».

Пока за нарушения при репатриации валютной выручки грозит уголовное наказание, многие российские компании просто боятся выходить на международный рынок, так что отмена статьи Уголовного кодекса могла бы простимулировать экспорт, рассказал “Ъ FM” президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин: «Конечно, уголовную статью нужно отменять. Есть возможность обойтись штрафными или другими административными мерами. Может быть, финансовые санкции страшат бизнесменов даже больше. Если статья будет серьезной, то она будет еще более действенной, чем уголовная. Часто это происходит не по вине наших предпринимателей, а из-за того, что возникают какие-то проблемы с партнером, и начинается разбор. Все пытаются как-то себя обезопасить, например, появляются лишние требования к партнеру за рубежом, на которые он часто не соглашается.

Иностранные бизнесмены наши реалии не понимают: что значит посадят за то, что выручка не придет вовремя?

Если мы говорим об отмене репатриации, то это подразумевает, что все, что вы заработали за рубежом, вы можете оставлять там. Это может привести к тому, против чего мы выступаем, поэтому полагаю, что нужно изменить меру ответственности, дать больше свободы тем, кто занимается международным бизнесом. С точки зрения репатриации средств, полученных за рубежом, считаю, что это еще преждевременно. Вокруг ситуации уже создался стереотип, что заниматься экспортом очень сложно. Для тех, кто ни разу с этим не соприкасался, со стороны эта процедура выглядит достаточно ужасающе. Поэтому, конечно, любое упрощение будет влиять на то, что человек будет чувствовать себя более уверенно и знать что в случае чего его не ожидает уголовная статья. Но сказать, что экспорт не растет только из-за этого, было бы, конечно, неправильно».

По одной из статей, которую предложил отменить Минфин, сейчас идет громкое уголовное дело против основателя автодилера «Рольф» Сергея Петрова. По версии следствия, он вывел на Кипр 4 млрд руб. через фиктивную сделку между собственными компаниями.

Сергей Гусев