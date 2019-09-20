РФС отказался регистрировать Александра Кокорина для участия в чемпионате России по футболу

Российский футбольный союз отказал в удовлетворении заявления ФК «Зенит» о регистрации освободившегося из колонии нападающего Александра Кокорина вне регистрационного периода. Такое решение направлено «на недопущение клубами и футболистами злоупотреблений своими правами в ущерб равенству всех участников соревнований и на сохранение единообразного подхода к применению норм». При этом игрок может быть заявлен к участию в чемпионате России в ближайший регистрационный период, сообщается на сайте РФС.

Напомним, ранее появилась информация, что «Зенит» успел дозаявить Александра Кокорина на сезон Российской премьер-лиги. Футболист освободился из колонии по УДО 17 сентября, подписал с петербургским клубом новый контракт до конца сезона и уже прошел медосмотр в «Зените».