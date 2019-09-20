Александр Кокорин прошел медосмотр в «Зените»

Освободившийся из колонии нападающий Александр Кокорин прибыл в Петербург и прошел медицинский осмотр в сотрудничающем в ФК «Зенит» международном медицинском центре «СОГАЗ». Как сообщает официальный Twitter петербургского клуба, футболист прошел тесты у спортивного врача, проверку у невролога, кардиолога, травматолога и других специалистов, а также процедуры ЭКГ и УЗИ. В ближайшее время игрок приступит к тренировкам по индивидуальной программе.

Александр Кокорин вернулся в Петербург.



Первые кадры «Зенит-ТВ» из международного медицинского центра «СОГАЗ». pic.twitter.com/qcHkSlhAd3 — ФК «Зенит»?? (@zenit_spb) 20 сентября 2019 г.

Напомним, что Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом» до конца сезона 2019/2020. Это произошло за день до того, как он вышел из колонии по УДО.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по новому соглашению зарплата игрока в петербургском клубе составит порядка €2,5 млн в год.