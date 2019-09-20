Произошел сбой в получении СМС абонентами «Билайна»

Пользователи оператора «Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщили о трудностях с получением СМС-сообщений от некоторых банков, свидетельствуют данные сервиса Downdetecor. «Вымпелком» сообщил, что уже работает над устранением проблемы.

«На текущий момент проблема уже идентифицирована, специалисты работают над ее устранением. В ближайшее время сервис будет доступен в полном объеме»,— сказали ТАСС в пресс-службе компании.

«Проблема полностью устранена, банковские СМС доступны в полном объеме»,— сообщила позднее “Ъ” представитель «Вымпелкома».