На этой неделе не стало великого инженера, дизайнера и философа Луиджи Колани. Прожив более 90 лет, господин Колани успел сделать очень много для автомобильной промышленности.

Этот человек во многом определил облик многих предметов окружающего нас материального мира второй половины XX и начала XXI столетия. Более того, будет определять его в будущем. Его называют отцом-основателем, гуру биодизайна, воплотившим в своих проектах мягкие, округлые формы и плавные линии, что не только принесло ему грандиозный всемирный успех, поклонников, учеников и последователей, но и сделало окружающий нас мир и предметы в нем мягче, совершенней, гармоничней. Сам себя Луиджи Колани дизайнером не считал, отдавая это звание самой природе. Себя же называл философом, способным ее наблюдать, учиться у нее и черпать решения, присущие самой природе уже миллионы и миллиарды лет.

Мне посчастливилось быть лично знакомым с великим Колани. Этот человек не только энциклопедических знаний и опыта, но и великих возможностей, достигший поистине всемирного успеха и известности, оставался простым и непринужденным в общении, с царской щедростью делился сокровенными секретами профессионального мастерства со своими студентами.

Профессор Луиджи Колани был автором поистине гигантского количества гениальных дизайнерских и инженерных проектов, многие из которых прочно вошли в нашу повседневную жизнь.

Нет ни одного предмета из человеческого обихода, дизайна которого не коснулась бы его рука: автомобили и самолеты, вертолеты и мотоциклы, корабли и подводные лодки, дома и сооружения, телефоны, телевизоры, фотоаппараты, одежда, часы, очки, аксессуары, детские горшки, унитазы, гробы, умывальники, ковры, обои, светильники, кресла и парковые скамейки, бутылки и фужеры, чашки и вазы.

Если говорить про его работу в области автомобильной промышленности, то Луиджи Колани еще с 60-х годов сотрудничал с компаниями Alfa Romeo, Lancia, Volkswagen и BMW. В начале 70-х разрабатывал необычный дизайн болида «Формулы-1» Eifelland Type 21. В 80-х представил автомобиль Colani 2CV, сделанный на базе Citroen 2CV: на нем был установлен мировой рекорд экономии топлива — 1,7 л бензина на 100 км. В 80-90-х выпускался знаменитый Porsche 959, дизайн которого также создал господин Колани.

Этот список, пожалуй, можно продолжать до бесконечности, а описание конкретных творений займет не одну диссертацию.

Фотоаппаратом Canon Т90 с «наплывом» под правую руку он определил облик всей фототехники навсегда, без его обтекателя на крыше нет ни одной большегрузной фуры на свете — этими и многими другими предметами мы пользуемся, не задумываясь, кто их создатель.

Фото: Автопилот

Мало кто знает, что Луиджи Колани всю свою жизнь с особой симпатией и любовью относился к нашей стране, где у него было множество друзей и почитателей. В один из своих приездов в Москву в октябре 2010 года он посетил МГТУ им. Н. Э. Баумана, познакомился с вузом, преподавателями, прочел лекцию студентам дизайнерского факультета. Посещая музей МГТУ, увидел бюст авиаконструктора Андрея Туполева и, не скрывая своего волнения, рассказал, что преклоняется перед его гением всю свою жизнь и всегда мечтал его обнять.

Юрий Постников