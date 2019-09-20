«Гаванскому синдрому» нашли новое объяснение

Причиной загадочного расстройства здоровья 40 американских и канадских дипломатов, работавших в 2016–2017 годах на Кубе, могло стать отравление химическими веществами, а не некие акустические атаки, как предполагалось до сих пор. Как сообщает агентство Reuters, ученые канадского университета Дэлхауз и специалисты управления здравоохранения провинции Новая Шотландия по поручению МИД Канады провели клиническое обследование 26 пострадавших, чтобы установить причины возникновения так называемого гаванского синдрома.

«Результаты подтверждают диагноз приобретенного повреждения головного мозга у дипломатов и членов их семей, находившихся на Кубе, и эти повреждения относятся к периоду пребывания их в Гаване»,— отмечается в исследовании. При этом повреждения концентрируются в той части мозга, которая обычно дает симптомы, описываемые пострадавшими, и которая чувствительна к воздействию нейротоксинов. Дальнейшее исследование показало, что в этой области мозга у пострадавших блокируется один из ключевых ферментов, необходимых для нормальной работы нервной системы человека,— холинэстераза. Именно такое действие оказывают на ферменты некоторые пестициды.

Проверка подтвердила, что в период пребывания дипломатов в Гаване как раз проводилась усиленная обработка пестицидами зданий и улиц из-за вспышки лихорадки Зика в странах Карибского бассейна. Обострение симптомов у дипломатов совпадало с периодами активной обработки пестицидами внутри и вокруг зданий посольств. «Клинические, диагностические и биохимические данные подтверждают гипотезу о том, что причиной повреждения головного мозга является чрезмерное воздействие на организм ингибиторов холинэстеразы»,— делают вывод ученые, которые намерены продолжить изучение проблемы уже совместно с кубинскими специалистами.

Алена Миклашевская