Bentley отметили 100-летний юбилей ужином в резиденции посла Великобритании

В рамках юбилейных мероприятий по всему миру для празднования 100-летнего юбилея Bentley в Москве была выбрана резиденция посла Великобритании. Здесь состоялся торжественный ужин The Great Bentley Evening, организованный официальным дилером «Bentley Москва», который, в свою очередь, в этом году отмечает 15-летие.

В резиденции собрались владельцы легендарных автомобилей и поклонники бренда. Вечер открылся с приветственной речи посла Великобритании в России сэра Лори Бристоу. Гости могли осмотреть историческую ретроспективу фотографий и экспозицию автомобилей. Например, ретрокар Bentley Speed 6 1929 года, созданный самим У. О. Бентли, коллекционный Bentley Mulsanne W. O. Edition, выпущенный всего в 100 экземплярах к вековому юбилею, и новый Bentley Flying Spur.

Мероприятие посетили: Снежанна Георгиева, Михаил Зыгарь, Марк Гарбер, Гор Нахапетян, Григорий Березкин и другие.