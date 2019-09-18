СМИ: Зарплата Александра Кокорина в «Зените» составит €2,5 млн в год

Зарплата освободившегося из колонии нападающего «Зенита» Александра Кокорина по новому контракту с петербургским клубом составит порядка €2,5 млн в год. Таким образом, фактически до конца июня 2020 года, когда соглашение истечет, он заработает около €1,9 млн. Об этом со ссылкой сразу на несколько источников сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Александр Кокорин подписал новый контракт с «Зенитом» до конца сезона 2019/2020. Это произошло за день до того, как он вышел из колонии по УДО. Предыдущее соглашение предусматривало годовой доход футболиста в размере чуть меньше €4 млн с учетом всех бонусов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что «Зенит» успел заявить Александра Кокорина в состав команды на текущий сезон Российской премьер-лиги.