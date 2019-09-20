Российским регбистам удалась первая попытка

В открывавшем Кубок мира по регби матче сборная России уступила его хозяевам, японцам, со счетом 10:30. Но по крайней мере она подтвердила, что воспринимать ее как заранее готового признать поражение аутсайдера не стоит.

Один из главных турниров года открылся матчем на исполинском Tokyo Stadium, в котором принимающие турнир японцы встречались со сборной России. На Кубок мира россияне попали всего во второй раз в своей истории, тогда как японцы уже вошли в число если не лидеров мирового регби, то в группу сразу за лидерами.

Начало игры было шокирующим для ее фаворитов. Российская сборная не просто не тушевалась — она давила.

Давила жестоко, заперев японцев у зачетной зоны, не давая им дышать. И закончилось все это результативной попыткой в исполнении Кирилла Голосницкого. Так команда, которую считали обреченной проиграть, вдруг повела.

Фото: Issei Kato, Reuters

Более того, на протяжении почти всего первого тайма россияне доказывали, что их успех не случаен. Японцам было трудно с этой, может, не слишком техничной, но крепкой командой. Лишь перед перерывом хозяевам удалось совершить засчитанный судьями занос в зачетную зону и выйти вперед. И их мучения стоило признать уже маленькой сенсацией.

На сенсацию большую слишком неопытная в плане битв с элитой сборная России оказалась, конечно, не способна.

Во втором тайме у японцев было уже явное преимущество. Впрочем, не абсолютное: соперник все-таки сопротивлялся.

В следующем матче в группе A сборная России встретится с самоанцами. Это оппонент послабее японцев, а значит — какой-никакой шанс на победу есть.

Арнольд Кабанов