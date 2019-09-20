INEOS Automotive наладит выпуск внедорожника в Великобритании

Компания INEOS Automotive, которая готовит внедорожник на замену снятому с производства Land Rover Defender, подтвердила, что наладит выпуск автомобиля в Великобритании.

Завод по производству модели, которая получит имя INEOS Grenadier, появится в Бридженде, Южный Уэльс. Первоначально будет создано 200 новых рабочих мест, а затем количество сотрудников вырастет до 500 человек. Ожидается, что выпуск автомобиля начнется в 2021 году.

Вторая площадка появится в португальском Эстаррее, где будут собирать шасси и кузов для внедорожника. Затем эти узлы станут доставлять в Великобританию, где и проведут финальную сборку готового автомобиля.

Напомним, ранее магнат Джим Рэтклифф, являющийся основателем химической компании INEOS, объявил о создании модели, которая станет преемником классического внедорожника Land Rover Defender, который был снят с производства в январе 2016 года после 67 лет выпуска из-за ужесточившихся требований по безопасности и уровню вредных выбросов. Преемник Land Rover Defender от британского автопроизводителя был представлен в 2019 году.