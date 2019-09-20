Богородское земское собрание поддержало присоединение Новинок к Нижнему Новгороду

Депутаты земского собрания Богородского района поддержали инициативу по объединению Новинского сельсовета и Нижнего Новгорода. «За» высказались 17 народных избранников, еще один воздержался, сообщает пресс-служба нижегородской мэрии. Ранее инициативу поддержали депутаты нижегородской городской думы и Новинского сельсовета. Теперь вопрос рассмотрят на публичных слушаниях в октябре.

Напомним, объединение территорий планируется для того, чтобы поддержать дольщиков ЖК «Новинки Smart City» и «Окский берег». За счет пригорода территория Нижнего Новгорода увеличится на 48 кв. км, а население — на 12 тыс. жителей.

Подробнее о присоединении Новинок – в материале “Ъ-Приволжье” «Обманутых дольщиков поддержат всем городом».

Анастасия Еремина