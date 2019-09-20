Продажи Rolls-Royce в России выросли вчетверо

В августе 2019 года продажи Rolls-Royce в России выросли в четыре раза, сообщает агентство «Автостат».

За минувший месяц был продан 21 автомобиль британской марки. Все продажи пришлись на четыре модели — кроссовер Rolls-Royce Cullinan (10 шт.), купе Rolls-Royce Wraith (8 шт.), кабриолет Rolls-Royce Dawn (1 шт.) и седаны RollsRoyce Ghost (1 шт.) и Rolls-Royce Phantom (1 шт.).

Напомним, в августе 2019 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России сократились на 1,3%, сообщает «Ассоциация европейского бизнеса» (АЕБ).