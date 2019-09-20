Рейтинг ТГК-1 подтвержден на уровне «ВВВ-», прогноз — стабильный

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг ПАО «ТГК-1» на уровне «ВВВ-», прогноз — стабильный.

Сообщается, что по итогам 2018 и первого полугодия 2019 года ТГК-1 продемонстрировала высокие финансовые результаты. Аналитики S&P GR предполагают, что достаточно сильные характеристики кредитоспособности компания будет поддерживать и в 2020-2022 годах.

Напомним, ранее долгосрочный рейтинг ПАО «ТГК-1» в валюте до «BBB» со стабильным прогнозом повысило и рейтинговое агентство Fitch.

Также “Ъ-СПб” писал, что в конце сентября должность гендиректора ТГК-1 покинет действующий пока топ-менеджер компании Алексей Барвинок.