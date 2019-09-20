МИД Белоруссии призвал не создавать ажиотажа вокруг интеграции с Россией

Министерство иностранных дел Белоруссии попросило не создавать ажиотаж по теме интеграции с Россией. По словам пресс-секретаря МИД республики Анатолия Глаза, программа интеграции не выходит за рамки Союзного договора 1999 года.

«Ажиотаж, который возник, создан совершенно на пустом месте. Для него нет никаких оснований»,— заявил господин Глаз (цитата по БелТА). По его словам, программа действий будет носить рамочный характер. «Все вопросы будут расшиты в дорожных картах. После дорожных карт начнется работа над нормативными актами в течение 2020 года»,— добавил пресс-секретарь МИД.

Напомним, по данным “Ъ”, программа интеграции России и Белоруссии предполагает частичное объединение экономических систем стран с января 2021 года, включая переход на единый Налоговый кодекс, создание единого регулятора энергетического рынка и объединение таможенной политики. Документ премьер-министры двух стран парафировали в начале сентября.

Подробнее о планах по интеграции двух стран читайте в материале “Ъ” «Дружба налогов».