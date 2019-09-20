Новый банк развития БРИКС направит $9,5 млн на реставрацию Арзамаса

Новый банк развития стран БРИКС выделит $9,5 млн на реставрацию исторического наследия Арзамаса Нижегородской области, сообщили в городской администрации. Там отметили, что программу малых инвестиций для Арзамаса утвердила межведомственная комиссия о реализации проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических поселений» при Минкультуры РФ. Цель проекта – повышение туристической привлекательности города.

Арзамас ожидает реставрации театра драмы, историко-художественного музея и бывшего кинотеатра «Искра». В городе должна появиться смотровая площадка на Верхней набережной. Все объекты планируется включить в единый туристический маршрут.

Напомним, Арзамас вместе с городами Дивеево и Саров станет частью паломнического кластера с инвестициями 14,3 млрд руб., часть из которых планируется выделить из федерального бюджета. На эти средства за три года будут построены автомобильные дороги и развязки, отремонтированы социальные объекты и храмы. К 2022 году власти ожидают роста ежегодного турпотока до 850 тыс. человек.

Добавим, Новый банк развития БРИКС и ОАО «Дзержинский Водоканал» направят 3,8 млрд руб. в строительство и реконструкцию городских систем водоснабжения Дзержинска до 2024 года.

Владимир Зубарев