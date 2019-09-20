Австрийская прокуратура сняла обвинения с Шипулина, Логинова и Гараничева

Прокуратура Австрии сняла обвинения в нарушении антидопинговых правил с российских биатлонных тренеров, специалистов и спортсменов, среди которых Антон Шипулин, Александр Логинов и Евгений Гараничев, сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев ТАСС. Он отметил, что получил резолюцию по снятию обвинения с каждого тренера и спортсмена.

«Как вы помните, во время этапа Кубка мира в Хохфильцене к нам в гостиницу приезжала австрийская полиция. Так вот, практически все обвинения сняты. На днях мне пришла резолюция по каждому спортсмену и тренеру. В ней говорится о снятии обвинений в отношении нашей команды»,— сказал господин Драчев во время чемпионата России по летнему биатлону в Чайковском.

Напомним, в декабре прошлого года в место расположения сборной России по биатлону в австрийском Хохфильцене была австрийская полиция. Она предъявила нескольким спортсменам, а также тренерам, врачам и массажистам обвинения в нарушении антидопинговых правил во время ЧМ-2017. Сотрудники австрийской полиции также приезжали на тренировочный сбор Шипулина в австрийском Обертиллиахе. Позже Союз биатлонистов России получил уведомление о начале следственных действий.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Российские биатлонисты попали под подозрение».