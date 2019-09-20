Главой Пензы избран бывший сотрудник ФСБ Мутовкин

Депутаты пензенской городской думы поддержали кандидатуру единоросса Владимира Мутовкина на посту главы Пензы. Сегодня, 20 сентября, он был избран большинством голосов. За господина Мутовкина проголосовал 21 депутат, против него высказались 12 членов собрания.

Владимир Мутовкин родился в Пензе и служил в органах госбезопасности — как указано на сайте Пензенской гордумы, службу в ФСБ России проходил в 1987–2008 годы. В 2008–2011 годы господин Мутовкин занимал должность заместителя директора по экономической безопасности, директора обособленного подразделения ООО «СКМ Групп» в Пензе, в 2011–2016 годы — директора муниципального казенного учреждения «Департамент ЖКХ г. Пензы», с 2017-го по апрель 2018 года — директора ООО «Строительный ресурс». В настоящее время является безработным.

Других кандидатур на пост главы Пензы, который одновременно является спикером городской думы, не поступало. Занимавший должность главы города в прошлом созыве Николай Тактаров не был избран в новый созыв городской думы, который сформировался по итогам голосования 8 сентября.

Кандидатуру Владимира Мутовкина 13 сентября рекомендовала конференция реготделения «Единой России».

Почему другие партии не предложили своих кандидатов, читайте в публикации “Ъ-Средняя Волга” «Пензу берут силой».

Сергей Петунин, Саратов