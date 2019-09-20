Задержанный якутский шаман доставлен в психиатрический диспансер

Шаман Александр Габышев, который шел в Москву «изгонять Путина», доставлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщает пресс-служба минздрава региона. В больнице «будут проведены экспертные мероприятия».

«Психиатрическая диагностика основывается на беседе с пациентом, уточнении истории жизни и болезни. Как медицинской службе нам важен сам пациент и его состояние. В случае если у данного пациента будут выявлены патологии, мы готовы оказать квалифицированную медицинскую помощь»,— говорится в сообщении министерства.

В психоневрологическом диспансере адвокату «Правозащиты открытки» сказали, что к ним такой пациент не поступал, заявил «Интерфаксу» координатор организации Алексей Прянишников. По его словам, их адвокату в якутских управлениях МВД, СКР и ФСБ также заявили об отсутствии в производстве уголовных дел против Александра Габышева.

Александр Габышев полгода шел в Москву, где он собирался изгнать президента Владимира Путина, так как считает его «порождением темных сил». Накануне сотрудники МВД по Бурятии задержали шамана и отправили его на родину для совершения следственных действий. По информации полиции, мужчина находился в розыске за совершение преступлении на территории Якутии.

О развитии ситуации читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Шамана возвращают на родину»

Юлия Сасевич