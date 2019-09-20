Условный приговор бывшему полицейскому за избиение нижегородки оставили в силе

Коллегия судей Нижегородского облсуда оставила без изменений приговор бывшему сотруднику полиции Павле Берсеневу, который осужден на четыре года лишения свободы условно за превышение должностных полномочий с применением насилия в отношении задержанной в 2017 году. Приговор вступил в законную силу, сообщает Комитет против пыток (КПП).

Напомним, отставной капитан задержал потерпевшую в апреле 2017 года во время потасовки в караоке-баре, куда сотрудники кафе вызвали отряд полиции. По словам женщины, ее доставили в отдел полиции, где Павел Берсенев заставлял ее подписать протокол. После отказа потерпевшая получила удар по лицу.

Сам бывший полицейский вины не признал и настаивал, что потерпевшая сама нападала на него, а ему приходилось защищаться. Кроме того, Павел Берсенев заявил, что женщина является агентом ФСБ, а расследуемое уголовное дело – спецоперация против него. Экспертиза признала Павла Берсенева вменяемым.

Подробнее о деле – в материале “Ъ-Приволжье” «Сговор спецслужб не убедил прокурора».

Анастасия Еремина