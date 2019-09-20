Уволенная после звонка блогеру экс-майор аксайской полиции не смогла восстановиться на работе через суд

Ростовский областной суд отклонил апелляционную жалобу бывшего майора аксайской полиции Жанны Негановой и оставил в силе решение Аксайского районного суда Ростовской области. Об этом сообщается в материалах суда.

Весной госпожа Неганова обратилась в суд с иском к ГУ МВД России по Ростовской области о восстановлении на работе в должности старшего эксперта ЭКО ОМВД России по Аксайскому району Ростовской области. Женщину уволили с работы в мае этого года в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Госпожа Неганова считает, что к подрыву авторитета органов власти привели не ее действия, а действия иного лица. По данным „Ъ-Юг“, речь идет о видеоблогере Гаспаре Авакяне. Незадолго до увольнения госпожи Негановой из органов блогер опубликовал на своем канале в YouTube видео с записью телефонного разговора. Собеседница господина Авакяна представилась Жанной и сообщила, что работает старшим экспертом полиции в Аксае. В телефонном разговоре женщина рассказала Авакяну о неправомерных действиях начальника отдела полиции Василия Михно. За 2,5 месяца видео набрало около 30 тыс. просмотров и 1,3 тыс. лайков.

Женщина утверждает, что господин Авакян без ее согласия записал их разговор опубликовал. В ходе служебной проверки госпожа Неганова сообщила, что сообщенные блогеру сведения которые не соответствовали действительности. Однако Аксайский суд Ростовской области счел увольнение женщины законным. «Сотрудник полиции, как в служебное, так и во внеслужебное время должен воздерживаться от любых действий, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности или нанести ущерб авторитету полиции», - говорится в решении суда.

Ростовский областной суд согласился с позицией суда первой инстанции. «Апелляционная жалоба не содержит доводов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на его обоснованность и законность, либо опровергали изложенные выводы, в связи с чем оснований для отмены оспариваемого судебного решения судебная коллегия не находит», - говорится в определении суда.

Ранее госпожа Неганова уже подавала в суд на блогера с требованием признать его действия незаконными и взыскать с него компенсацию морального вреда, однако Железнодорожный суд Ростова оставил ее требования без удовлетворения.

Сам блогер Гаспар Авакян с 27 мая этого года находится под стражей по обвинению в вымогательстве. Заявителем выступил оперуполномоченный УБЭП Аксайского районного отдела УМВД Дмитрий Березин. Защита настаивает на невиновности господина Авакяна и утверждает, что денежные средства были переведены неизвестными на банковскую карточку подозреваемого, реквизиты которой находятся в открытом доступе, незадолго до возбуждения уголовного дела. Сейчас господин Авакян находится в СИЗО.

Дарья Голякова