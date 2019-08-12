Суд оставил без удовлетворения иск экс-майора полиции Аксая к блогеру Гаспару Авакяну

Железнодорожный суд Ростова оставил без удовлетворения иск бывшего майора полиции Аксая Жанны Негановой к ростовскому видеоблогеру Гаспару Авакяну, сообщил на странице блогера во «Вконтакте» его представитель Виталий Митрофанов.

Госпожа Неганова требовала от блогера 100 тыс. руб. за публикацию видео, содержащего ее персональные данные. В мае этого года, до возбуждения в отношении господина Авакяна уголовного дела, блогер опубликовал на своем канале в YouTube видео с записью телефонного разговора. Собеседница господина Авакяна представилась Жанной и сообщила, что работает старшим экспертом полиции в Аксае. В телефонном разговоре женщина рассказала Авакяну о неправомерных действиях начальника отдела полиции Василия Михно. За 2,5 месяца видео набрало около 30 тыс. просмотров и 1,3 тыс. лайков.

Сейчас господин Авакян сейчас находится под арестом в СИЗО. Его обвиняют в четырех эпизодах вымогательства. По версии следствия, в 2018-2019 году обвиняемый вымогал деньги в сумме от 30 до 200 тыс. руб. у директора автошколы, двух сотрудников полиции и врача одной из ростовских больниц. В противном случае блогер угрожал выложить YouTube видео с компроматом на них. Защита настаивает на невиновности господина Авакяна и утверждает, что денежные средства были переведены неизвестными на банковскую карточку подозреваемого, реквизиты которой находятся в открытом доступе, незадолго до возбуждения уголовного де

Дарья Голякова