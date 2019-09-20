Василий Голубев определил членов комиссии по выбору главы администрации Ростова

Губернатор Ростовской области Василий Голубев определил представителей в комиссию для конкурса на должность главы администрации Ростова, сообщает пресс-служба губернатора.

В комиссию вошли заместитель губернатора Василий Рудой, заместитель министра здравоохранения области Станислав Беседовский, заместитель министра общего и профессионального образования региона Андрей Фатеев, заместитель начальника управления по взаимодействию с органами местного самоуправления регионального правительства Дмитрий Сивак и директор департамента потребительского рынка области Ирина Теларова.

Напомним, предыдущий глава администрации Ростова Виталий Кушнарев покинул свой пост 24 апреля по собственному желанию. Сейчас его обязанности временно исполняет Алексей Логвиненко. Выборы нового главы администрации пройдут 11 октября. Согласно действующему порядку, градоначальника выбирает комиссия из десяти человек, половину из которых назначает Гордума, другую половину— губернатор.

Ранее о планах принять участие в выборах главы администрации Ростова заявляли правозащитник Александр Хуруджи, член ЛДПР Александр Коваленко, а также глава «Справедливой России» в регионе и депутат Заксобрания Сергей Косинов.

Кристина Федичкина