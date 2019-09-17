ЛДПР выдвинет своего кандидата на пост главы администрации Ростова

Член ЛДПР Александр Коваленко выдвинет свою кандидатуру на пост главы администрации Ростова-на-Дону. Об этом „Ъ-Юг“ сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В программе Александра Коваленко основное внимание уделено мусорной и транспортной реформам, состоянию дорог города. В случае победы господин Коваленко также намерен развивать программу «Доступная среда» и увеличить количество социальной рекламы в Ростове.

Александр Коваленко уроженец Ростовской области, ему 48 лет. В 2014 году закончил «Донской государственный аграрный университет». С 1991 года господин Коваленко занимается предпринимательской деятельностью. В своей презентации для конкурса он отмечает, что благодаря работе «получил богатый опыт общения с коллективом и управления персоналом». Также в презентации сказано, что последние десять лет Александр Коваленко занимается общественной деятельностью.

Напомним, предыдущий глава администрации Ростова Виталий Кушнарев покинул свой пост 24 апреля по собственному желанию. Сейчас его обязанности временно исполняет Алексей Логвиненко. Выборы нового главы администрации пройдут в октябре, точная дата еще не назначена. Согласно действующему порядку, градоначальника выбирает комиссия из десяти человек, половину из которых назначает Гордума, другую половину— губернатор.

Кристина Федичкина