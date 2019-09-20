Концерн «Калашников» начал производить микроэлектронику для собственных нужд из-за дефицита отечественных компонентов. Об этом рассказал и.о. гендиректора предприятия Дмитрий Тарасов в рамках Форума оружейников в Ижевске.

«Мы столкнулись с одной интересной проблемой, о которой я бы вам сейчас хотел рассказать. Для наших узких направлений на рынке есть некий дефицит высоконадежной электронной компонентной базы именно российского производства. И этот дефицит подвел нас к тому, что мы сделали сейчас шаг и в области микроэлектроники»,— сказал господин Тарасов. Он добавил, что это позволило сократить сроки разработки с двух лет до трех месяцев, повысить механические свойства изделий и снизить их массу в 10-20 раз.

Также Дмитрий Тарасов отметил, что для диверсификация для концерна это «необходимость, чтобы выжить и иметь дополнительную точку опоры». «Сейчас «Калашников» занимается развитием направлений микроэлектроники, нейросетевых технологий, оптики, робототехники. При этом по отдельным сегментам концерн ведет разработки для собственных нужд, в дальнейшем планируя выйти с ними на рынок. Я надеюсь, в направлении микросборок мы сделаем такие успехи, что Ижевск будет ассоциироваться не только с оружием и автоматом Калашникова, но и с нашими микросборками»,— подчеркнул и.о. гендиректора концерна.

Напомним, что 19 сентября в Ижевске состоялся Форум оружейников, в рамках которого обсуждались вопросы конверсии в ОПК, повышения производительности труда, промышленного туризма и дизайн. Мероприятие посетил президент России Владимир Путин, который в своей речи назвал недостаточными достигнутые параметры доли гражданской продукции в 21% от общего объема выпуска ОПК по итогам 2018 года.