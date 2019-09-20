«Я делаю то, что хочу»

В сентябре в Нижнем Новгороде открывается новый театральный сезон 2019–2020. Премьеры готовят не только государственные театры. Художественный руководитель театрального проекта ДРАМА_talk, основатель театра одновременной игры «Zоопарк», режиссер и актер Лев Харламов в интервью “Ъ-Приволжье” рассказал о том, как и на что существуют частные театральные проекты и коллективы, и зачем бизнесу вкладываться в искусство.

– Лев Юрьевич, чем для вас откроется новый театральный сезон 2019–2020?

– Для меня, во-первых, это будет уже семнадцатый сезон театра «Zоопарк» (был основан в 2003 году Львом Харламовым и Олегом Шапковым.– “Ъ-Приволжье”). Он откроется в Москве 22 октября спектаклем «Москва – Петушки», его мы будем играть весь сезон. У нас есть размышления по поводу новых работ, но мы не хотим никого из зрителей обнадеживать, размышляем на эту тему, но никому ничего не обещаем.

– А в Нижнем Новгороде вы не планируете спектакли «Zоопарка»?

– Нет. «Zоопарк» не любят в Нижнем Новгороде. В свое время театру был закрыт доступ ко всем площадкам, потому что мы не реагировали на звонки чиновников из минкульта с требованием убрать мат из Венедикта Ерофеева (спектакль «Москва – Петушки».– “Ъ-Приволжье”)» и закрыть спектакль “Фак’s”, потому что «это неприлично» (спектакль о любви, ревности и страсти с ограничением посещения по возрасту.– “Ъ-Приволжье”).

– Но вы же не так давно показывали спектакль «Москва – Петушки» в Центре театрального мастерства (ЦТМ).

– Да, показывали. Все не так гладко у нас с ЦТМ, как кажется со стороны. К тому же, все декорации и реквизит спектакля «Москва – Петушки» находятся в Москве в Театре имени Булгакова. Везти весь скарб сюда проблематично и не очень понятно зачем. С финансовой точки зрения, интереснее играть в Москве, с точки зрения душевного равновесия, отношений театра «Zоопарк» и Нижнего Новгорода – тоже.

У меня от имени театра «Zоопарк» не прошла обида на город, в котором я живу и из которого я не уезжаю, несмотря на постоянные предложения.

Мне интереснее здесь, я бьюсь за проект ДРАМА_talk (читки пьес.– “Ъ-Приволжье”) и актерскую импровизацию «НаиZнанку» в ЦТМ.

– Поговорим про ДРАМА_talk. В сентябре завершился восьмой сезон проекта, который был посвящен швейцарской драматургии. Что вы планируете в следующем?

–У нас новый проект: ДРАМА_talk идет в школу. По программе «Культурный район» мы проведем кастинг среди школьников Автозаводского района, будем заниматься с ними актерским мастерством, поставим читку, сыграем ее несколько раз, но традиционные обсуждения будем делать отдельно со школьниками, отдельно с учителями и родителями, чтобы увидеть разницу в восприятии одного произведения разными поколениями, чтобы эти аудитории не пересекались и смогли выразить возникшие мысли и чувства максимально искренне, не влияя друг на друга. В конце ноября уже покажем читку.

– А что будет происходить во «взрослом» ДРАМА_talk?

– Новый сезон начнется в конце сентября и будет посвящен австрийской драматургии. Он будет выглядеть масштабней, чем все предыдущие: ряд пьес будет переведен специально для проекта, чаще станут приезды авторов, появятся новые режиссеры, а в конце сезона мы планируем полноценный спектакль по австрийской пьесе, который пройдет в формате open-air. У нас есть финансовый партнер – Райффайзенбанк, который заинтересован в продвижении австрийской культуры, поэтому у нас появилась возможность развернуться и усложнить проект.

Кроме того, мы пытаемся двигаться в сторону того, что называется site specific (театр, осваивающий пространство.– “Ъ-Приволжье”). Мы хотим дать возможность режиссерам проектов выбирать места, где они хотят провести читки. Это сложно в плане организации, но современный театр к этому идет. Когда-то для нижегородского театра был совершенно непривычен ресторан «Беzухов». Все режиссеры были в страшном напряжении: «Как мы будем делать читки в ресторане?». Потом все привыкли, чувствовали себя очень легко и свободно. В силу обстоятельств ДРАМА_talk вышел из комфортного «Беzухова», и мы стали осваивать другие пространства. Например, мы делали читки на парковке Sheraton, которая не очень удобна зрителям, но очень приветствовалась режиссерами. Секрет в том, что зритель хочет, чтобы его удивляли.

– А сам зритель готов к такому?

– Мы не идем за готовностью или не готовностью. Мы формируем отношение зрителя, его взгляд.

Если не предлагать зрителю что-то новое, он будет с огромным удовольствием цепляться за старое. Но некоторые традиционные формы настолько привычны, что уже не работают.

Поэтому зритель, конечно, должен быть взбудоражен. Например, актер Павел Ушаков просил найти возможность сделать читку в общественном туалете, и сейчас оргкомитет ДРАМА_talk решает этот вопрос. Моя выпускница из Нижегородского театрального училища Анастасия Пантелеева, которая делает уже третью читку в проекте, уехала работать актрисой в Новосибирск, но это не помешает ей сделать читку в Нижнем Новгороде дистанционно, потому что она пройдет без артистов. Как именно, рассказывать не буду – сохраню интригу.

– Насколько коммерчески интересно делать в Нижнем Новгороде частный театр?

– Мы делаем театр не за деньги, конечно. Совершенно другой интерес: эксперименты в области искусства и коммуникации. Хорошо, когда есть финансовая поддержка, но предыдущий сезон ДРАМА_talk мы прожили без спонсорской помощи, существовали на пожертвования. Это не покрывало даже одной пятой части расходов, и во многое я вкладывал собственные деньги, но мы протянули.

– Если вы понимаете, что вам не хватает средств, можете ли вы как театр запросить помощь из бюджета?

– Я не знаю, возможно это или нет. Центр театрального мастерства какие-то деньги получает, например, на реализацию проекта международной школы-лаборатории «Линия театра» и фестивалей. Но, как правило, ситуация обратная – нас просят что-то сделать бесплатно. Однажды нас как ДРАМА_talk попросили повысить привлекательность Литературного музея имени Горького, и мы стали иногда проводить там читки. Ничего за это не попросили, зал набивался зрителями полностью. Но все закончилось тем, что нас спросили, не хотим ли мы платить деньги за аренду музея. После этого вопроса мы оттуда вышли.

– А на гранты частный театр может рассчитывать?

– Большинство проектов, к моему сожалению, реализовывается как раз за счет грантов. Но грант накладывает большие ограничения на то, как тратить деньги. Я сейчас работаю над спектаклем, который будет поставлен в ГЦСИ «Арсенал». Там задействованы люди с ментальными особенностями, действие будет происходить около арт-объекта художника Андрея Оленева. У меня есть расходная статья для покупки реквизита и костюмов. Мне нужны старые вещи – колокольчики, например. В магазине они не продаются, они продаются на блошином рынке и стоят очень недорого. Но я не могу их купить, потому что деньги я могу использовать только по безналу, только в магазине, который может и хочет выставить мне счет. И это нерешаемая ситуация. Самое страшное, что обвинение, которое было предъявлено Кириллу Серебренникову (в настоящий момент дело «Седьмой студии» возвращено в прокуратуру.– “Ъ-Приволжье”), лежит именно в этой плоскости: театру необходимы наличные деньги.

– Откуда тогда театр может получить поддержку?

– Например, частный бизнес. Дмитрий Володин сам вышел к нам с предложением делать читки в отеле Sheraton. И мы целый сезон ДРАМА_talk провели в пятизвездочном отеле. Зритель был счастлив. Дмитрий Володин – он про искусство, он понимает важность культуры, потому что живет в Нижнем Новгороде и хочет, чтобы по улицам ходили люди с красивыми умными лицами.

Любой нормальный бизнесмен, живущий в Нижнем, заинтересован в том, чтобы рядом с ним были такие люди. И он оплачивает это.

Если бизнесмен живет на острове и не появляется в городе, а только выкачивает деньги отсюда, то, конечно, он ничего не будет вкладывать в его развитие.

– Вы много говорите про современный театр, а как он уживается с классическим?

– Любой театр современен, так как делается современниками для современников. Если же вопрос о разнице частных театров-проектов и государственных репертуарных, то это просто разные системы. Государственные репертуарные театры – очень сложная структура, которая не может не подчиняться представлениям своего руководства о том, как выглядит рынок культуры.

Если идеи руководства театра расходятся с реальной ситуацией в мире, то театр становится заложником представлений директора.

В Нижнем Новгороде три самых крупных театра ¬– Драма, «Комедiя» и ТЮЗ – не имеют художественных руководителей, этими театрами руководят директора. Они несут ответственность за финансовую сторону – у них должно все сходиться по отчетам и счетам, в их залах должны сидеть люди, но директора не несут ответственности за художественное руководство. Дмитрий Иванович Коновалов приглашает в театр «Комедiя» неплохих режиссеров, Борис Петрович Кайнов делает эксперименты и приглашает в Драму интересных режиссеров. Но нет человека, который будет выстраивать логику этих приглашений, который будет говорить с труппой о смыслах вообще, а не внутри отдельно взятой работы. На мой взгляд, в этом проблема нижегородских репертуарных театров.

– Пересекается ли ваша аудитория с теми людьми, которые ходят в государственные театры?

– Во-первых, пересекается актерская часть. Актеры из Театра драмы, ТЮЗа, «Комедiи», театра «Вера» собираются вместе, чтобы играть спектакль в ЦТМ, театре «Камер-юнкер», содружестве «К.А.Р.М.А» и тому подобных, чтобы поучаствовать в вечере актерской импровизации «НаиZнанку», чтобы сделать читку в проекте ДРАМА_talk. Они объединяют актерскую среду. Безусловно, публика тоже пересекается. Кто-то идет к нам, чтобы посмотреть на любимого артиста. Например, если в читке принимает участие Елена Суродейкина, то публика чуть меняется – я понимаю, что эти люди пришли посмотреть только на нее, и они снова придут только тогда, когда она снова будет принимать участие в читке. Каждый известный артист приводит за собой свой фан-клуб. Существует и обратный ход, когда человек видит артиста на проекте «НаиZнанку» и потом идет на спектакль с его участием в театр. Это очень важно – мы не противопоставляем эти проекты общему театральному процессу в Нижнем Новгороде – напротив, считаем их частью общей городской культуры.

– Почему тогда Театр драмы, например, не может принять ваш спектакль и пустить его к себе на сцену?

– Государственные театры не могут сказать «нет» вышестоящим людям. Директор театра не может делать то, что он хочет. Соответственно, он будет бояться брать смелую драматургию, бояться экспериментов в форме – вдруг зрителям это не понравится. И самый очевидный ответ – а зачем это ему? Он получает государственное финансирование и не заинтересован в эксперименте изначально, и в этом его беда. А я делаю то, что хочу.

Беседовала Анастасия Еремина