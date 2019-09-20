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Amnesty International потребовала освободить шамана, шедшего «изгонять Путина»

Правозащитная организация Amnesty International потребовала освободить задержанного полицией якутского шамана Александра Габышева, который пешком шел в Москву, чтобы «изгнать Путина». По словам директора российского представительства организации Натальи Звягиной, реакция властей «выглядит просто абсурдом».

«Как и все граждане страны, Александр Габышев имеет право на свободное выражение своих политических взглядов и отправление религиозных обрядов. С начала своего марша по России он не совершил никаких преступлений, его задержание — это произвол и может быть приравнено к насильственному исчезновению»,— сказала Наталья Звягина. Она полагает, что шаман является «узником совести, лишенным свободы исключительно за мирную реализацию своих прав на свободу выражения мнений и собраний».

Напомним, 19 сентября МВД по Бурятии сообщило, что на границе с Иркутской областью задержан 61-летний мужчина. Им оказался шаман Александр Габышев. По информации ведомства, он находился в розыске за совершение преступлении на территории Якутии. Его отправили авиарейсом в Якутск для совершения следственных действий.

О задержании Александра Габышева читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Шамана возвращают на родину»

Юлия Сасевич


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