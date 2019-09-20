Председатель правления банка «Прайм Финанс» отправлен под арест

Приморский районный суд Петербурга отправил под домашний арест председателя правления банка «Прайм финанс» Михаила Табунова. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Под арестом он пробудет до 5 ноября текущего года.

Следствие просило суд заключить Табунова под стражу.

Предполагается, что Михаил Табунов в период с 2015 по 2019 годы, в составе группы неустановленных лиц, вступил в сговор на совершение присвоения денежных средств банка в особо крупном размере. В ходе ревизии в одном из офисов банка была выявлена недостача в размере 106, 2 млн руб., $ 1 млн и €1,35 млн.

Кроме того, Табунов и иные лица направляли недостоверные сведения по отчетности банка в ЦБ РФ.

18 сентября банкира задержали. Лицензия у банка «Прайм Финанс» была отозвана в июне.