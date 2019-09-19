СМИ: В Петербурге задержан президент банка «Прайм Финанс»

В Петербурге задержан банкир Михаил Табунов, президент банка «Прайм Финанс». Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Накануне сотрудники правоохранительных органов провели обысков в квартирах сотрудников АО «Прайм Финанс» и самого банкира. Интерес оперативников связан с уголовным делом, возбужденным по ст. 160 и ст. 172.1 УК РФ ( растрата, фальсификация финансовых документов). По данным интернет – газеты, материалы дела основываются на результатах проверки ЦБ и заключению Росфинмониторинга по СЗФО.

Лицензия у банка «Прайм Финанс» была отозвана в июне.