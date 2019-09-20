Lexus представил серийную яхту

Lexus LY 650. Фото: Lexus

Lexus LY 650. Фото: Lexus

Яхта Lexus LY 650 будет выпускаться американской судостроительной компанией Marquis-Carver Yacht Group. Дизайн новинки выполнен в фирменной стилистике L-Finesse, которая лежит в основе современных автомобилей марки. Помимо этого яхта перекликается по облику с концептуальной лодкой Lexus Sport Yacht, показанной в январе 2017 года, а также прототипом яхты Lexus LY 650, представленным в сентябре 2018 года.

LY 650 получит 6-местный салон (3 каюты на 2 спальных места каждая), а также общую зону. В движение судно приводится двумя морскими двигателями Volvo — в базовой комплектации 1050-сильный турбодизель IPS 1200. За доплату можно выбрать 1200- или 1350-сильный агрегаты IPS.

Продажи Lexus LY 650 начнутся в октябре 2019 года. Стоимость судна пока не названа.