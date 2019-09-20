В Тюменском нефтегазовом форуме приняли участие более 3,2 тысячи человек

В десятом Тюменском нефтегазовом форуме (ТНФ) приняли участие более 3,2 тыс. человек, среди которых представители 22 стран и 34 регионов России, сообщили в оргкомитете форума. Не считая культурную программу, на форуме организовали около 30 круглых столов, панельных и стратегических сессий. На бирже деловых контактов на состоялось более 300 встреч. Биржа появилась на ТНФ в прошлом году.

ТНФ-2019 прошел с 17 по 19 сентября. Главная тема форума — модернизация экономики: стратегия лидерства в эпоху глобальных изменений. Половина участников форума — не из Тюменской области: многие приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы.

Как прошел десятый Тюменский нефтегазовый форум — в материале “Ъ-Урал”

Мария Арабей, Тюмень