«В Сибири люди сугубо прагматичные»

В Тюмени прошел основной день деловой программы десятого Тюменского нефтегазового форума. С момента открытия форума, гости ТНФ успели посетить выставку с голограммами и картинами, написанными нефтью, угоститься тюменским мороженым, а также поучаствовать в главных сессиях отрасли. Повышенный интерес гости форума проявили к бирже контактов и нововведению текущего года - технологическим дням.

Несмотря на то, что юбилейный десятый Тюменский нефтегазовый форум начался во вторник, 17 сентября, самые важные сессии и главные встречи прошли во второй день форума в среду. Так, сегодня состоялся официальный обход выставки, который провели глава минприроды РФ Дмитрий Кобылкин, помощник руководителя администрация президента РФ Кирилл Молодцов, губернаторы Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Моор и Дмитрий Артюхов, член правления «СИБУР Холдинг» Михаил Карисалов и старший вице-президент по добыче нефти и газа ЛУКОЙЛа Азат Шамсуаров.

На ТНФ-2019 зарегистрировались более 3,2 тыс. человек. В дискуссионных панелях, круглых столах, сессиях и других культурных мероприятиях участвуют представители 22 стран. Половина участников — не из Тюменской области: многие приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы. Не считая культурную программу, всего организовано около 30 круглых столов, панельных и стратегических сессий.

Самыми большими были стенды «Роснефти», ЛУКОЙЛа и «Сургутнефтегаза». Не меньшим по размеру оказался стенд Тюменского индустриального университета, где гостей встречали голограммы двух ученых. Один из них в шуточной форме фантазировал о том, что будет в будущем, другой рассказывал о том, чего люди добились за все эти годы. СИБУР дал возможность участникам форума с высоты птичьего полета увидеть «ЗапСибНефтехим» (через специальный бинокль), а также разглядеть завод на интерактивном планшете, позволяющем как поверхностно показать его инфраструктуру, так и дать понимание, как все устроено изнутри. Кроме того, впервые на форуме были выставлены картины, причем написанные нефтью. Их автор — художница Альфея Мухаметова.

В 2019 году экспозиция выставки стала больше, поэтому ее вынесли на улицу. Раньше она находилась лишь на одном из двух этажей здания.

Впервые в рамках форума прошли технологические дни, где предприятия представляли крупнейшим нефтегазовым компаниям свои варианты решения актуальных задач: что-то на уровне проекта, что-то уже прошедшее лицензирование. Как сообщили в оргкомитете ТНФ, в этом году оправдала себя и биржа контактов - она стала популярным местом у гостей форума.

Главным мероприятием стала стратегическая сессия «Модернизация экономики: стратегия лидерства в эпоху глобальных изменений». На ней заместитель Минэнерго РФ Павел Сорокин отметил, что мы, с одной стороны, должны следовать общим интересам планеты и человечества, экологической повестке, с другой, нам необходимо диверсифицировать экономику, чтобы продлить жизнь имеющимся конечным ресурсам, чтобы быть конкурентоспособными. По словам председателя комитета Госдумы РФ по энергетике Павла Завального, структура запасов нефти ухудшается, а себестоимость ее добычи растет. Кроме того, в России сейчас нет экономической модели, которая ответит вызовам трансформации.

В свою очередь, господин Моор считает, что нефтегазовый сектор еще долго будет полезным. «В Сибири люди сугубо прагматичные. Мы не меняем вектор своего развития после прочтения очередного прогноза. Мы не стесняемся того, что нефтегазовый сектор является базой нашей экономики»,— отметил он, добавив, что высокотехнологичная нефтегазовая отрасль — «как раз та ниша, в которой можно двигаться».

В третий и последний день ТНФ-2019 ожидаются пленарные сессии о цифровой трансформации нефтегазовой отрасли и о профессиях будущего, а также открытие завода энергетического оборудования в индустриальном парке «Боровский» «ЭнергоТехСервис».

Мария Арабей