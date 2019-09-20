Заявка на создание ОЭЗ «АлмА в Татарстане направлена в Минэкономразвития России

Татарстан направил заявку на создание ОЭЗ промышленно-производственного типа «АлмА в Минэкономразвития России. Заявка была одобрена президентом республики Рустамом Миннихановым, передает пресс-служба минэкономики региона.

Напомним, что проект планировки ОЭЗ уже был утвержден постановлением правительства Татарстана. Теперь постановление о создании особой зоны должен принять Кабмин России.

Сама ОЭЗ будет находиться на территории Нижнекамского, Альметьевского и Лениногорского районов Татарстана. Ее начнут строить в 2020 году. Деньги на эти цели выделит частный инвестор, бюджетное финансирование не предусмотрено. Стратегическим инвестором выступает ПАО «Татнефть».

В ОЭЗ будут привлечены не менее 17 резидентов. В данный момент уже подписаны восемь соглашений с такими компаниями, как ООО «Полиолефины», ООО «Малеик», ООО «Вентокс», ООО «СтройСервис», ООО «Газовый вектор», ООО «АгроИдея», ООО «Эвакем Технологии», ООО «Иноксика», уточнили в министерстве.

"Ъ-Казань"