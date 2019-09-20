Суд принял заявление о банкротстве футбольного клуба «Сибирь»

Арбитражный суд Новосибирской области принял к производству исковое заявление стадиона «Спартак» о банкротстве футбольного клуба «Сибирь». Как говорится в материалах арбитража, сумма долга спортивной команды составила почти 24,7 млн руб. Заявление о несостоятельности клуба рассмотрят в середине октября.

Ранее генеральный директор футбольного клуба «Сибирь» Константин Кричевский говорил “Ъ”, что общая задолженность спортивной организации перед кредиторами составляет около 150 млн руб. (стадион «Спартак» — один из основных кредиторов). По его словам, у «Сибири» недостаточно активов, чтобы рассчитаться с долгами.

Стадион «Спартак» расположен в Центральном районе Новосибирска. Он был домашней площадкой для футбольного клуба «Сибирь». Летом этого года региональные власти создали на базе «Сибири» новый клуб, получивший название «Новосибирск». Часть сотрудников перешла в новую организацию.

О банкротстве клуба читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Гол как свои ворота»

Илья Галагуз