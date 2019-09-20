Бюст Александру Покрышкину появился в аэропорту Толмачево

Бюст герою Советского союза и выдающемуся летчику Александру Покрышкину открылся в новосибирском международном аэропорту Толмачево. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщили в пресс-службе авиапредприятия в пятницу.

Памятник установлен на первом этаже в соединительной галерее аэровокзального комплекса. «Высота фигуры вместе с постаментом составляет 2,8 метра, она находится в открытом доступе. Экспозиция, помимо бюста, включает в себя витраж и фотовыставку, посвященную основным датам и вехам биографии летчика»,— сказал представитель аэропорта Толмачево.

Дата открытия была назначена на 20 сентября, так как в этих числах Александр Покрышкин прибыл в кратковременный отпуск в Новосибирск. Церемония открытия прошла в сопровождении почетного караула военнослужащих Сибирского округа войск Росгвардии.

Бюст в дар передал руководитель проекта «Аллея российской славы» Михаил Сердюков в честь присвоения аэропорту имени Александра Покрышкина в рамках конкурса «Великие имена России». Соответствующий указ о присвоении имени глава государства Владимир Путин подписал в мае этого года.

Как проходил конкурс — в материале “Ъ-Сибирь” «Аэропортам добавят знаменитостей»

Юлия Сасевич