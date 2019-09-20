СМИ: КНДР готовит к спуску на воду подводную лодку с баллистическими ракетами на борту

Северная Корея, возможно, готовится к спуску на воду новой подводной лодки, которая может нести на борту баллистические ракеты, сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на специалистов Института международных исследований Миддлбери и компании Planet Labs Inc. Данные об этом были получены после анализа спутниковых снимков на берегу порта Синпхо, где находится северокорейская судоверфь.

На снимках, по информации телеканала, можно увидеть порядка 13 колонн и некое сооружение с крышей длиной около 100 м. Это намного больше, чем нужно для того, чтобы разместить уже имеющиеся подводные лодки КНДР. По словам старшего научного сотрудника Института Миддлбери Дэвид Шмерлера, сооружение могло быть построено для обслуживания и создания подводных лодок, а также для развития программы баллистических ракет на их бортах.

До этого СМИ уже заявляли, что Северная Корея строит новую подводную лодку, способную нести баллистические ракеты. Об этом якобы свидетельствовали похожие на корпус подлодки компоненты, обнаруженные на спутниковых снимках порта Синпхо. Субмарина нового образца, вооруженная ракетой «Пуккыксон-3», в случае выхода за пределы Японского моря в Тихий океан сможет нанести удар по Гуаму или Гавайям.